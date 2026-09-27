Jokowi Tak Takut PT 8 Persen, Ahmad Ali Sudah Mencium Aroma Kemenangan di Bekasi

jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu wilayah fokus PSI dalam membangun kekuatan politik nasional menuju Pemilu 2029.

Dalam Rakorda PSI Kabupaten Bekasi yang turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ahmad Ali menekankan pentingnya kerja nyata seluruh kader untuk menjawab optimisme Jokowi menghadapi ambang batas parlemen hingga 8 persen.

“Pak Jokowi tidak takut dengan parliamentary threshold 5 persen, 6 persen, bahkan 8 persen. Beliau siap bekerja keras untuk PSI. Maka seluruh kader, dari pengurus pusat hingga pelosok desa, juga harus bekerja keras. Jangan hanya mengandalkan Pak Jokowi,” tegas Ahmad Ali.

Ahmad Ali menginstruksikan seluruh jajaran PSI Jawa Barat untuk hadir langsung di tengah masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat, mulai dari pengajian, silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat, kegiatan sosial, hingga membantu menyelesaikan persoalan warga.

“Jangan hanya hadir menjelang Pemilu. PSI harus hadir setiap hari, mendengarkan dan membantu masyarakat. Kekuatan PSI harus dibangun dari bawah, dari desa, dari kampung, dan dari kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Ahmad Ali menegaskan bahwa optimisme Jokowi harus diterjemahkan menjadi kerja nyata seluruh struktur partai.

“Pak Jokowi siap bekerja keras untuk PSI. Sekarang pertanyaannya, apakah seluruh kader PSI siap bekerja sekeras Pak Jokowi?” pungkasnya. (dil/jpnn)