Jokowi Tak Tegas soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Berkata Begini
jpnn.com - Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso menghormati sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan tak tegas terhadap keberlanjutan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.
Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media menyikapi ucapan Jokowi yang bilang pemilu masih jauh terkait kelanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Sugiat, Gerindra menghormati keputusan pihak lain dalam mendukung tokoh pada 2029.
Termasuk, sikap Golkar yang menyatakan mendukung Prabowo sebagai Capres 2029 dengan cawapres yang dibicarakan kemudian.
"Sekali lagi, apa pun sikap kawan-kawan lain, apakah Pak Jokowi atau Golkar atau partai-partai lain, prinsipnya apa pun pilihan politik, sikap mereka, kami pasti menghormati," kata dia saat dihubungi, Jumat (9/10).
Sugiat mengatakan Gerindra sesuai arahan Prabowo selaku ketum, belum terpikirkan kontestasi 2029 dan fokus menuntaskan program pemerintah.
"Pak Prabowo di rapat-rapat internal kami selalu mengatakan bahwa pilpres masih jauh, pemilihan masih jauh. Kami masih fokus untuk menyukseskan program-program prioritas Pak Prabowo," ujarnya.
Toh, kata Sugiat, pemerintahan Prabowo bersama Gibran baru dua tahun yang masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah.
Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso menghormati sikap Jokowi yang terkesan tak tegas mewujudkan Prabowo-Gibran dua periode. Simak kalimatnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Konon, Jokowi Masih Tetap Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode
- Anak Buah Bahlil Sebut Putusan MK Tak Bisa Dipakai Memakzulkan Gibran
- Sikapi Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Silakan...
- Parliamentary Threshold 1% Jadi Sorotan, Pemuda Lintas Partai Gelar Konsolidasi
- Teddy Nyaris Tertinggal Rombongan Presiden, Lihat Itu Perempuan Berpose 2 Jari
- Prabowo Berseloroh soal Orang Indonesia Timur: Makannya Banyak, Tetapi