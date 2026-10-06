Jokowi Tak Tegas soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Berkata Begini

jpnn.com - Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso menghormati sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan tak tegas terhadap keberlanjutan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media menyikapi ucapan Jokowi yang bilang pemilu masih jauh terkait kelanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Sugiat, Gerindra menghormati keputusan pihak lain dalam mendukung tokoh pada 2029.

Termasuk, sikap Golkar yang menyatakan mendukung Prabowo sebagai Capres 2029 dengan cawapres yang dibicarakan kemudian.

"Sekali lagi, apa pun sikap kawan-kawan lain, apakah Pak Jokowi atau Golkar atau partai-partai lain, prinsipnya apa pun pilihan politik, sikap mereka, kami pasti menghormati," kata dia saat dihubungi, Jumat (9/10).

Sugiat mengatakan Gerindra sesuai arahan Prabowo selaku ketum, belum terpikirkan kontestasi 2029 dan fokus menuntaskan program pemerintah.

"Pak Prabowo di rapat-rapat internal kami selalu mengatakan bahwa pilpres masih jauh, pemilihan masih jauh. Kami masih fokus untuk menyukseskan program-program prioritas Pak Prabowo," ujarnya.

Toh, kata Sugiat, pemerintahan Prabowo bersama Gibran baru dua tahun yang masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah.