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Jokowi Terima Gelar Saat Safari ke Daerah, Analis: Bagian dari Konsolidasi Politik Terencana

Jokowi Terima Gelar Saat Safari ke Daerah, Analis: Bagian dari Konsolidasi Politik Terencana
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Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Analis PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai langkah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengunjungi beberapa daerah bukan untuk kepentingan silaturahmi, melainkan memuat kepentingan strategis secara politik.

"Safari politik Jokowi belakangan ini memiliki muatan strategis dan politis yang sangat kental, bukan sekadar kunjungan silaturahmi atau penerimaan gelar adat semata," kata dia kepada awak media, Minggu (2/8).

Ari kemudian menyinggung soal gelar yang diterima Jokowi ketika berkunjung ke Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

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Diketahui, Jokowi pada Juni 2026 lalu berkunjung ke Lampung dan menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa.

Selanjutnya, Jokowi dalam kunjungan ke Kupang, NTT, pada Agustus 2026 ini, menerima gelar Sesepuh Raja-Raja Timor.

Ari menilai gelar yang diterima Jokowi saat kunjungan ke Lampung dan NTT dilakukan matang dan terencana.

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"Bagian dari agenda konsolidasi politik yang terencana," katanya.

Dia mengatakan Jokowi ingin menunjukkan pengaruh politik eks Wali Kota Solo itu tidak memudar pascalengser dari kursi Presiden RI pada Oktober 2024

Analis PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan gelar yang diterima Jokowi saat kunjungan dilakukan matang dan terencana sebagai bagi konsolidasi politik.

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