Jokowi Tiba di PN Jaktim, Massa Berteriak Beri Dukungan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Dia akan menjadi saksi pada perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa.

Jokowi terpantau tiba sekitar pukul 08.30 WIB menggunakan mobil berwarna hitam. Kedatangan Jokowi itu mendapat pengawalan ketat dari sejumlah ajuan.

Sejumlah pendukung Jokowi juga sudah memadati area PN Jaktim sejak pagi. Mereka kemudian menyambut kedatangan mantan orang nomor satu di Indonesia itu dengan meneriakkan Jokowi.

"Jangan takut Pak Jokowi, kami percaya sama Pak Jokowi," teriak salah seorang pendukung Jokowi.

Situasi di depan gedung PN Jakarta Timur makin ramai ketika Jokowi membuka kaca mobilnya.

Para pendukung langsung berkerumun untuk menyapa dan mengabadikan momen bersama ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Saat turun dari kendaraan, Jokowi tampak mengenakan batik lengan panjang. Dia sesekali melambaikan tangan kepada massa yang berada di sekelilingnya.