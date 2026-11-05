menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Jokowi Tiba di PN Jaktim, Massa Berteriak Beri Dukungan

Jokowi Tiba di PN Jaktim, Massa Berteriak Beri Dukungan

Jokowi Tiba di PN Jaktim, Massa Berteriak Beri Dukungan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tiba PN Jakarta Timur untuk bersaksi dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa, Kamis (5/11/2026). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Dia akan menjadi saksi pada perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa.

Jokowi terpantau tiba sekitar pukul 08.30 WIB menggunakan mobil berwarna hitam. Kedatangan Jokowi itu mendapat pengawalan ketat dari sejumlah ajuan.

Baca Juga:

Sejumlah pendukung Jokowi juga sudah memadati area PN Jaktim sejak pagi. Mereka kemudian menyambut kedatangan mantan orang nomor satu di Indonesia itu dengan meneriakkan Jokowi.

"Jangan takut Pak Jokowi, kami percaya sama Pak Jokowi," teriak salah seorang pendukung Jokowi.

Situasi di depan gedung PN Jakarta Timur makin ramai ketika Jokowi membuka kaca mobilnya.

Baca Juga:

Para pendukung langsung berkerumun untuk menyapa dan mengabadikan momen bersama ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Saat turun dari kendaraan, Jokowi tampak mengenakan batik lengan panjang. Dia sesekali melambaikan tangan kepada massa yang berada di sekelilingnya.

Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di PN Jakarta Timur. Massa pendukung berteriak memberikan dukungan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI