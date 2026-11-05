Jokowi Tunjukkan Ijazah di Depan Hakim dan Roy Suryo, Dian Sandi Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Kader PSI Dian Sandi menegaskan ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang diperlihatkan dalam persidangan di PN Jakarta Timur sama dengan dokumen yang pernah diunggahnya.

Dian Sandi sendiri merupakan orang pertama yang mengunggah ijazah Jokowi ke publik.

Pernyataan itu disampaikan Dian setelah Jokowi menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1 di hadapan majelis hakim dalam persidangan kasus dugaan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11).

"Ijazah yang ditunjukkan beliau sama dengan yang saya posting dahulu," kata Dian Sandi kepada JPNN.com, Rabu (5/11).

Dia mengungkapkan Jokowi pernah menyampaikan secara langsung bahwa dokumen tersebut merupakan ijazah yang dimilikinya.

"Dari awal saya sudah sampaikan bahwa waktu bertemu dulu beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa memang itu ijazah yang beliau punya," ujarnya.

Dian mengaku hanya menginginkan keadilan bagi mantan Presiden RI tersebut atas berbagai tuduhan yang selama ini dialamatkan kepadanya.

"Saya hanya ingin keadilan untuk Pak Jokowi yang telah difitnah, dituduh, dan dicemarkan nama baiknya selama ini oleh para terdakwa," tuturnya.