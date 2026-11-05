Jokowi Tunjukkan Ijazah di Persidangan, Momen Ini Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazahnya saat menjadi saksi dalam persidangan kasus ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Momen tersebut menjadi perhatian di tengah polemik keaslian dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan.

"Kalau diperkenankan saya mau menunjukan kepada pengunjung juga yang mulia. Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA dan ijazah SI saya," kata Jokowi.

Ijazah tersebut diperlihatkan Jokowi seusai menunjukkan kepada majelis hakim.

Terlihat juga terdakwa Roy Suryo dan penasihat hukumnya memperhatikan ijazah yang dibawa oleh Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengungkap proses penyusunan skripsinya saat bersaksi dalam persidangan kasus tudingan ijazah palsu.

Mantan Presiden RI itu mengatakan, dirinya mengajukan proposal judul skripsi hingga tiga kali sebelum disetujui dosen pembimbing.

"Judul skripsi saya disetujui adalah 'Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta'," kata Jokowi di persidangan.