Jokowi Ungkap Awal Mula Lapor Tuduhan Ijazah Palsu ke PMJ

jpnn.com - JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mengungkap awal mula dirinya melaporkan dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya atau PMJ.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan kesaksian dalam persidangan kasus tuduhan ijazah palsu di Pengadilan Jakarta Timur.

Dia mengatakan laporan tersebut dibuat pada 30 April 2025.

Namun, dalam laporan itu, Jokowi mengaku tidak mencantumkan nama-nama pihak yang dilaporkan.

"Yang saya laporkan adalah kronologi peristiwa," kata Jokowi saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Jokowi kemudian menceritakan peristiwa yang membuat dirinya mengambil langkah hukum tersebut.

Dia mengatakan pada 20 Maret 2025 saat berada di dalam mobil di sekitar Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Selatan, ajudannya memperlihatkan video dan unggahan terkait tuduhan ijazah palsu.

"Ditunjukkan ajudan saya video dan unggahan yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu," ujarnya.