Jon Bon Jovi Bercerita Pengalaman Pertama Jadi Kakek

jpnn.com, JAKARTA - Musikus legendaris Jon Bon Jovi kini tengah berbahagia setelah resmi menjadi kakek. Putranya, Jake Bongiovi, dan sang menantu yang juga aktris populer, Millie Bobby Brown, baru saja mengadopsi seorang bayi perempuan.

Dalam wawancara bersama Bunnie XO yang diunggah ke TikTok pada Minggu (21/9), vokalis sekaligus pendiri band Bon Jovi itu menyebut pengalaman pertamanya sebagai kakek terasa begitu spesial.

“Gila, tetapi hebat. Luar biasa,” ujar pesohor berusia 63 tahun tersebut, seperti dikutip Page Six.

Pelantun lagu “Livin’ on a Prayer” itu mengaku selalu ingin mengikuti perkembangan cucunya.

Dia bahkan mengungkapkan kerap meminta foto terbaru sang bayi setiap dua hari sekali.

“Cantik sekali. Saya ingin melihat foto-fotonya, seperti, setiap dua hari sekali. Saya sudah seperti orang yang menyebalkan, dan ya, itu keren,” katanya sambil tertawa.

Dalam kesempatan yang sama, Jon Bon Jovi juga menceritakan pandangannya mengenai pernikahan putranya dengan Millie Bobby Brown yang berlangsung di usia muda.

Menurutnya, keputusan tersebut layak mendapat restu karena keduanya dianggap cukup dewasa dan memiliki dasar keluarga yang kuat.