Jonatan Christie Akhirnya Ungkap Rahasia di Balik Gelar Juara Denmark Open 2025

Jonatan Christie Akhirnya Ungkap Rahasia di Balik Gelar Juara Denmark Open 2025

Jonatan Christie Akhirnya Ungkap Rahasia di Balik Gelar Juara Denmark Open 2025
Jonatan Christie berhasil menjadi juara Denmark Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie akhirnya kembali meraih kejayaan di turnamen level elite dunia setelah menjuarai Denmark Open 2025.

Jojo -sapaan Jonatan- berhasil naik podium tertinggi seusai menundukkan wakil China, Shi Yuqi, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 13-21, 21-15, 21-15 di Arena Fyn, Odense, Denmark, Minggu (19/10/2025).

Bangkit Setelah Awal Sulit

Bagi Jojo, kemenangan ini menjadi momen berharga sekaligus pembuktian atas kerja keras dan keteguhan mental yang dibangun selama beberapa bulan terakhir.

Baca Juga:

"Puji Tuhan bisa kembali juara di Super 750. Lawan Shi Yuqi selalu tidak mudah karena dia pemain yang sangat matang."

"Saya melakukan yang terbaik karena di sini kondisinya menang angin, kalah angin juga. Jadi strategi sangat berpengaruh," ucap Jojo.

Strategi Jojo Menjadi Juara Denmark Open 2025

Peraih emas Asian Games 2018 itu sempat kehilangan gim pertama akibat kesalahan strategi dalam membaca arah angin.

Baca Juga:

Namun, pemain berusia 28 tahun itu mampu bangkit pada dua gim berikutnya dengan penyesuaian taktik yang matang.

"Gim pertama saya kalah karena kondisi anginnya cukup kencang. Strategi saya kurang tepat."

