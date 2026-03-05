Jonatan Christie Gugur, All England 2026 Jadi Kuburan Para Unggulan

jpnn.com - Jonatan Christie bergabung dengan sederet tunggal putra top dunia, yang harus gugur di fase awal All England 2026.

Jojo -sapaan Jonatan- terpaksa angkat koper di babak 16 besar setelah takluk dari wakil Taiwan Lin Chun-Yi.

Berlaga di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Kamis (5/3/2026), Jojo kalah straight game dengan skor 19-21, 12-21.

Selepas pertandingan, peraih emas Asian Games 2018 itu mengakui lawan bermain lebih baik hari ini.

Unggulan keempat All England 2026 itu juga menyebut dirinya kurang tenang dalam memanfaatkan sejumlah peluang yang datang.

"Dia bermain jauh lebih cepat, terus juga punya beberapa variasi pukulan yang cukup menyulitkan."

"Jadi, mungkin dari hal itu saya kurang tenang, kurang bisa lebih sabar. Kalau ditanya karena pengaruh saya lama break dari turnamen, saya rasa tidak ada," ungkap suami Shania eks JKT48 itu.

Jojo menyusul sejumlah pemain top yang sudah lebih dahulu pamit dari turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu.