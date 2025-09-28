Jonatan Christie Mesti Waspada Jumpa Anders Antonsen di Final Korea Open 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Jonatan Christie akan jumpa wakil Denmark Anders Antonsen di final Korea Open 2025.

Tunggal putra kelahiran 15 September 1997 itu melangkah ke partai final setelah mengalahkan juniornya, yakni Alwi Farhan dengan skor 18-21, 21-14, 21-15 di Suwon Gymnasium, Sabtu (27/9).

Hasil ini membuat Jojo -sapaan akrab Jonatan- akan jumpa wakil Denmark, Anders Antonsen.

Pada pertandingan sebelumnya tercatat tunggal putra kelahiran 27 April 1997 itu raih tiket final Korea Open 2025 setelah mengalahkan wakil Taiwan Chou Tien Chen lewat pertarungan rubber game 22-24, 21-19, 21-10.

Raihan di turnamen BWF Super 500 menjadi yang keempat buat Antonsen setelah tahun ini mampu tembus final Malaysia Open, Thailand Open, serta Indonesia Open 2025.

Dari tiga final yang telah dilewati, pemain asal Aarhus tersebut tercatat berjaya di Indonesia Open 2025 juga setelah mengalahkan Chou Tien Chen dengan skor 22-20, 21-14.

Laga Jonatan Christie melawan Anders Antonsen di final Korea Open 2025 menjadi pertemuan ke-12 bagi kedua pemain.

Dari rekor pertemuan, pemain binaan PB Tangkas itu unggul dengan raih enam kemenangan dalam 11 laga.