Jonatan Christie Mesti Waspada Jumpa Anders Antonsen di Final Korea Open 2025
jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Jonatan Christie akan jumpa wakil Denmark Anders Antonsen di final Korea Open 2025.
Tunggal putra kelahiran 15 September 1997 itu melangkah ke partai final setelah mengalahkan juniornya, yakni Alwi Farhan dengan skor 18-21, 21-14, 21-15 di Suwon Gymnasium, Sabtu (27/9).
Hasil ini membuat Jojo -sapaan akrab Jonatan- akan jumpa wakil Denmark, Anders Antonsen.
Pada pertandingan sebelumnya tercatat tunggal putra kelahiran 27 April 1997 itu raih tiket final Korea Open 2025 setelah mengalahkan wakil Taiwan Chou Tien Chen lewat pertarungan rubber game 22-24, 21-19, 21-10.
Raihan di turnamen BWF Super 500 menjadi yang keempat buat Antonsen setelah tahun ini mampu tembus final Malaysia Open, Thailand Open, serta Indonesia Open 2025.
Dari tiga final yang telah dilewati, pemain asal Aarhus tersebut tercatat berjaya di Indonesia Open 2025 juga setelah mengalahkan Chou Tien Chen dengan skor 22-20, 21-14.
Laga Jonatan Christie melawan Anders Antonsen di final Korea Open 2025 menjadi pertemuan ke-12 bagi kedua pemain.
Dari rekor pertemuan, pemain binaan PB Tangkas itu unggul dengan raih enam kemenangan dalam 11 laga.
Jonatan Christie akan jumpa wakil Denmark Anders Antonsen di final Korea Open 2025, Minggu (27/9).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dua Wakil Indonesia Melaju ke Final Korea Open 2025
- Tumbang di Korea Open 2025, Alwi Farhan Punya Segudang Pekerjaan Rumah
- Jonatan Christie Bikin Alwi Farhan Membumi di Semifinal Korea Open 2025
- Wakil Indonesia Digdaya di Perempat Final Korea Open 2025, Satu Tiket Final Terkunci
- Korea Open 2025: Revans Sempurna Amri/Nita atas Wakil China Bawa Berkah ke Semifinal
- Putri KW Melangkah ke 16 Besar Korea Open 2025, Ungkap Rasa Panik Saat Lawan Bangkit