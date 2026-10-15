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Jonatan Christie Puji Alwi Farhan, Kini Bentrok di 16 Besar Denmark Open 2026

Jonatan Christie Puji Alwi Farhan, Kini Bentrok di 16 Besar Denmark Open 2026
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Pebulu tangkis Jonatan Christie saat berlaga pada ajang Denmark Open 2026 di SJF Bank Arena, Rabu (14/10). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Duel sesama wakil Indonesia antara Jonatan Christie dan Alwi Farhan akan tersaji pada babak 16 besar Denmark Open 2026.

Jojo -sapaan akrab Jonatan- melaju seusai mengalahkan wakil Taiwan Lin Chun-Yi dengan skor 21-13, 21-14 di SJF Bank Arena, Rabu (14/10/2026).

Tunggal putra asal PB Tangkas itu mengaku senang bisa kembali berhadapan dengan juniornya pada babak kedua turnamen BWF Super 750 tersebut.

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Bagi Jonatan, suatu kehormatan kembali bertemu Alwi setelah sebelumnya lebih sering menjadi lawan tanding saat berlatih di Pelatnas Cipayung.

"Besok bertemu Alwi dan akan menjadi pertemuan ketiga kami. Saya akan menikmati pertandingan ini. Saya pastinya senang dengan improvement Alwi yang sangat baik tahun ini," ujar Jojo.

"Bersama dia (dan Ubed) sering latihan bareng, saya sering ke pelatnas juga jadi sparring," imbuh Jonatan.

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Pertandingan di Denmark Open 2026 akan menjadi pertemuan ketiga bagi Jonatan dan Alwi.

Dalam dua pertemuan sebelumnya, Jonatan selalu berhasil mengalahkan tunggal putra jebolan Exist Badminton Club tersebut.

Duel sesama wakil Indonesia mempertemukan Jonatan Christie melawan Alwi Farhan akan tersaji pada 16 besar Denmark Open 2026, Kamis (15/10)

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