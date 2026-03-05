Jonatan Christie Ungkap Biang Kerok Kegagalannya Tembus Perempat Final All England 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Jonatan Christie mengakhiri perjalanan di All England 2026 setelah kalah dari wakil Taiwan, Li Chun-Yi.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Kamis (5/3), tunggal putra kelahiran 20 September 1997 itu angkat koper seusai kalah dengan skor 19-21, 12-21.

Pada laga tersebut, pemain binaan PB Tangkas itu tidak bisa keluar dari tekanan lawan sejak awal.

Alhasil, peraih medali emas Asian Games 2018 itu harus bertekuk lutut di hadapan tunggal putra ranking 11 dunia dalam tempo 48 menit.

“Pada laga ini saya tadi beberapa kali sedikit ada miss dari penerapan strateginya.”

“Lin Chun-Yi bermain sangat baik juga hari ini. Secara keseluruhan ada hal yang bisa dievaluasi lagi,” ujar pria yang akrab disapa Jojo itu.

Hasil itu membuat Jonatan kembali telan kekalahan dari juara India Open 2026 tersebut.

Pada pertemuan terakhir di final India Open 2026 tercatat Jojo juga telan kekalahan dari Lin Chun-Yi straight game 10-21, 18-21.