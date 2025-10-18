Jonatan Christie Ungkap Momen Kritis Sebelum Melangkah ke Semifinal Denmark Open 2025

jpnn.com - Perjalanan tunggal putra Indonesia Jonatan Christie di Denmark Open 2025 terus berlanjut.

Jojo -sapaan Jonatan- memastikan satu tempat di semifinal setelah melalui pertarungan sengit melawan wakil China, Li Shi Feng, Jumat (17/10/2025) malam WIB.

Bertanding di Jyske Bank Arena, Odense, Jojo menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-18, 21-23, 21-17.

Jojo sempat memegang kendali permainan di gim pertama. Namun, situasi berubah di gim kedua.

Momen Kritis Jonatan Christie

Peraih emas Asian Games 2018 itu sempat kehilangan fokus dan momentum, hingga akhirnya Li berhasil memaksakan laga berlanjut ke gim penentuan.

"Di gim kedua saya kurang sabar. Ketika dia mulai mengejar, saya justru memaksa bermain cepat dan itu membuat dia lebih nyaman," ujar Jojo.

Jojo Selamat dari Tekanan

Berbekal pengalaman, Jojo tampil lebih tenang di gim ketiga. Pemain berusia 28 tahun itu akhirnya membawa kemenangan dan lulus ke semifinal turnamen BWS Super 750 ini.

"Puji Tuhan bisa kembali merasakan semifinal turnamen Super 750. Rasanya luar biasa setelah sekian lama," tambahnya.