menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Jonathan Frizzy Jawab Kabar Segera Menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti

Jonathan Frizzy Jawab Kabar Segera Menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti

Jonathan Frizzy Jawab Kabar Segera Menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jonathan Frizzy. Foto: Instagram/ijonkfrizzy

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Ririn Dwi Ariyanti.

Terkait kabar yang beredar di media sosial, dia akhirnya memberi jawaban yang seakan membenarkan.

"Tunggu tanggal mainnya saja," kata Jonathan Frizzy di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, baru-baru ini.

Baca Juga:

Akan tetapi, pria yang karib disapa Ijonk itu masih merahasiakan jadwal pernikahan dengan Ririn Dwi Ariyanti.

Jonathan Frizzy menyebut bahwa hari bahagia tersebut kemungkinan berlangsung bukan tahun ini.

"Didoakan saja, tunggu tanggal mainnya. Yang pasti, sih, tahun-tahun depan," beber pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta itu.

Baca Juga:

Menurut Jonathan Frizzy, pernikahan dirinya dan Ririn Dwi Ariyanti bakal diadakan di luar Pulau Jawa.

Dia pun berjanji bakal segera mengumumkan jadwal pernikahan tersebut.

Aktor Jonathan Frizzy dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Ririn Dwi Ariyanti.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI