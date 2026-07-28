Jonathan Frizzy Jawab Kabar Segera Menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Ririn Dwi Ariyanti.
Terkait kabar yang beredar di media sosial, dia akhirnya memberi jawaban yang seakan membenarkan.
"Tunggu tanggal mainnya saja," kata Jonathan Frizzy di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, baru-baru ini.
Akan tetapi, pria yang karib disapa Ijonk itu masih merahasiakan jadwal pernikahan dengan Ririn Dwi Ariyanti.
Jonathan Frizzy menyebut bahwa hari bahagia tersebut kemungkinan berlangsung bukan tahun ini.
"Didoakan saja, tunggu tanggal mainnya. Yang pasti, sih, tahun-tahun depan," beber pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta itu.
Menurut Jonathan Frizzy, pernikahan dirinya dan Ririn Dwi Ariyanti bakal diadakan di luar Pulau Jawa.
Dia pun berjanji bakal segera mengumumkan jadwal pernikahan tersebut.
Aktor Jonathan Frizzy dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Ririn Dwi Ariyanti.
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