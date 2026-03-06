menu
Jonathan Frizzy Rela Lakukan Ini Demi Tampil Lebih Keren
Jonathan Frizzy. Foto: Instagram/ijonkfrizzy

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy tampil berbeda setelah menghirup udara bebas pasca-menjalani masa hukuman.

Pasalnya, pria berusia 43 tahun tersebut tampak lebih ramping dibanding sebelumnya.

Jonathan Frizzy mengakui dirinya memang lebih kurus. Akan tetapi kini, dia justru ingin kembali menaikkan bobot tubuhnya.

Saat ini, dia mengungkapkan bahwa berat badannya ada di angka 66 kilogram.

"Ngecilin badan, ngecilin perut. Tetapi sekarang lagi mau naikin badan nanti biar buka baju biar keren beneran," kata Jonathan Frizzy di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Sekarang aku 66, mungkin 68, 68-70 kali ya," tambahnya.

Saat ini, Jonathan Frizzy tengah berusaha menaikkan berat badan dengan memperbanyak asupan makanan bergizi.

Ijonk, sapaannya, juga mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat.

