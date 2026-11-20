jpnn.com, KOREA SELATAN - Pasangan selebritas Joo Jin Mo dan Min Hye Yeon tengah berbahagia.

Sebab, suami istri itu akan segera menjadi orang tua. Istri Joo Jin Mo, Min Hye Yeon ternyata tengah hamil anak pertama.

Kabar bahagia tersebut telah dikonfirmasi dan diumumkan oleh agensi Joo Jin Mo, KHS Agency.

"Benar bahwa Min Hye Yeon sedang hamil," ungkap KHS Agency dilansir Soompi.

Pihak agensi belum bisa memberikan informasi lebih lanjut perihal kehamilan Min Hye Yeon.

KHS Agency hanya memohon doa untuk pasangan Joo Jin Mo dan Min Hye Yeon.

"Namun, karena kehamilannya masih berada pada tahap awal, mereka masih sangat berhati-hati sehingga sulit untuk memberikan detail yang spesifik. Karena ini merupakan kabar bahagia, kami memohon agar Anda memberikan banyak doa restu dan dukungan kepada mereka," tutupnya.

Diketahui, Joo Jin Mo dan Min Hye Yeon menikah pada 2019 lalu.