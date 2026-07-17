Jordan Susanto Rilis Album Paling Personal, Million Different Reasons

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu asal Jakarta, Jordan Susanto, merilis album kedua yang bertajuk Million Different Reasons.

Menjadi karya paling personal sepanjang kariernya, album itu menghadirkan sebelas lagu yang mengeksplorasi berbagai bentuk cinta, hubungan antarmanusia, hingga perjalanan memahami diri sendiri.

Berpusat pada lagu utama berjudul Million Different Reasons, Jordan Susanto mengajak pendengar melihat cinta dari perspektif yang lebih luas.

Bukan hanya tentang hubungan romantis, tetapi juga persahabatan, penerimaan diri, kerinduan, kecemasan, hingga berbagai koneksi yang membentuk pengalaman manusia.

Melalui album Million Different Reasons, dia mempertanyakan mengapa kata cinta sering kali terasa terlalu sempit untuk menggambarkan begitu banyak emosi yang hadir dalam kehidupan.

"Sampai sekarang aku masih terus mencoba memahami luasnya pengalaman menjadi manusia, dan bagaimana cinta sebenarnya jauh lebih kompleks daripada gambaran romantis yang selama ini sering kita lihat di budaya pop," ungkap Jordan Susanto.

"Saat merasakan sebuah bentuk cinta yang bahkan waktu itu belum sepenuhnya kupahami, aku menulis lirik 'It's such a shame that love's the only way we say, a million different reasons we hold hands, make love and sing and dance.' Dari situ aku sadar bahwa bahasa dan cara kita memandang cinta sering kali terlalu membatasi untuk menjelaskan bagaimana kita sebenarnya merasakan hidup," sambungnya.

Secara musik, Million Different Reasons menjadi rangkuman dari berbagai musik yang menemani perjalanan Jordan Susanto sejak kecil.