Jordi Alba Umumkan Kabar Pensiun di Akhir Musim

Foto arsip - Jordi Alba. (Antara/REUTERS/JUAN MEDINA)

jpnn.com - JAKARTA - Jordi Alba mengumumkan akan pensiun akhir musim ini.

Bek sayap asal Spanyol itu akan mengakhiri karier profesionalnya di Inter Miami.

Keputusan tersebut menjadi penutup perjalanan panjang dan berprestasi sang pemain.

Playoff MLS mendatang menjadi panggung terakhir dalam karier sepak bolanya.

Alba mengungkapkan sudah terpikir sejak lama untuk pensiun.

Dia mengakan bahwa ini merupakan langkah yang diambil dengan penuh pertimbangan.

"Saya merasa inilah waktu yang tepat untuk memulai babak baru dalam hidup saya dan menikmati waktu bersama keluarga,” ujar Alba dalam situs Inter Miami pada Selasa (7/10).

“Saya sangat bahagia dengan waktu saya di Inter Miami dan berterima kasih atas dukungan para penggemar serta kesempatan menjadi bagian dari perjalanan dan kesuksesan klub ini," ucapnya.

