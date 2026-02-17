Jordi Amat Bersinar di Posisi Baru, Isyarat Kuat untuk Masa Depan Persija?

jpnn.com - Bek Persija Jakarta Jordi Amat mencuri perhatian lewat peran tak biasa yang dijalaninya.

Tampil di luar posisi naturalnya, bek senior itu justru keluar sebagai Man of the Match dalam laga melawan Bali United yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (15/2/2026).

Biasa berdiri kokoh di jantung pertahanan, Jordi kali ini mendapat kepercayaan tampil di lini tengah.

Keputusan tersebut membuatnya terlibat lebih intens dalam alur permainan, mulai dari memutus serangan lawan hingga mengalirkan bola ke depan dengan tenang dan terukur.

Penghargaan individu yang diterimanya di akhir laga diakui datang di luar dugaan.

Jordi menilai performa solid tim secara keseluruhan jauh lebih pantas mendapat sorotan.

"Saya sangat bahagia untuk momen ini. Saya harus bilang bahwa saya tidak menyangka hal ini."

"Namun ya, bangga bisa meraih kemenangan. Terima kasih untuk semua rekan setim saya, juga untuk semua pendukung yang datang," ucap bek berdarah Spanyol itu.