Jordi Amat Sebut Trio Eks Persib di Malut United Bakal Merepotkan Persija Jakarta

jpnn.com - Persija Jakarta mewaspadai kekuatan lini serang Malut United menjelang laga lanjutan BRI Super League 2025/26.

Bek Persija Jordi Amat menilai trio Ciro Alves, David da Silva, dan Tyronne del Pino memiliki kualitas luar biasa sepanjang musim ini.

Hingga saat ini, David da Silva telah mengoleksi 10 gol, disusul Tyronne dan Ciro yang masing-masing menyumbang delapan gol.

Sebagai pemain belakang, Jordi menegaskan tiga mantan pemain Persib Bandung itu akan menjadi perhatian khusus saat Persija menghadapi Malut United.

"Kami tahu mereka pemain yang kuat. Besok akan menjadi laga yang berat. Kami fokus pada diri sendiri dan sejauh ini kami sudah memainkan permainan terbaik."

“Jadi saya pikir esok hari kami punya kesempatan meraih kemenangan. Kami harus fokus, tidak hanya pada tiga pemain itu saja,” ujar pemain kelahiran 21 Maret 1992 itu.

Mantan penggawa Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia itu juga menilai Malut United cukup produktif saat bermain di Stadion Gelora Kie Raha.

Tercatat, semifinalis Liga 2 2023/24 tersebut telah mencetak 29 gol ketika tampil di hadapan pendukungnya sendiri.