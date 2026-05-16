Jordi Amat Ungkap Tantangan Besar Persija di Markas Persik, Apa Itu?

jpnn.com - Partai menarik akan tersaji saat Persija Jakarta bertamu ke markas Persik Kediri pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persik vs Persija akan digelar di Stadion Brawijaya, Sabtu (16/5/2026) sore WIB.

Bek Persija Jordi Amat menegaskan timnya tidak datang sekadar untuk menjalani laga formal di penghujung musim.

Dia menilai Persija masih memiliki motivasi kuat untuk menutup kompetisi dengan hasil maksimal.

Menurutnya, seluruh proses persiapan berjalan lancar sesuai program yang telah disusun tim pelatih.

Fokus utama saat ini ialah menjaga konsistensi permainan serta mempertahankan motivasi skuad.

"Kami dalam kondisi siap. Kami akan berusaha menampilkan permainan terbaik di Kediri dan mengincar kemenangan."

"Sepanjang musim ini ada beberapa pertandingan yang menurut kami seharusnya bisa berakhir lebih baik untuk kami," tegasnya.