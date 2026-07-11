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Jorge Jesus Ungkap Nasib Ronaldo, Masih Dipanggil atau Dicoret dari Timnas Portugal

Jorge Jesus Ungkap Nasib Ronaldo, Masih Dipanggil atau Dicoret dari Timnas Portugal
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Bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Mike Segar.

jpnn.com, JAKARTA - Penunjukan Jorge Jesus sebagai pelatih baru Timnas Portugal langsung memunculkan satu pertanyaan besar.

Apakah Cristiano Ronaldo masih akan menjadi bagian dari skuad Selecao das Quinas?

Dalam konferensi pers perdananya usai resmi menggantikan Roberto Martinez, Jesus akhirnya memberikan jawaban yang membuat publik penasaran. 

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Pelatih berusia 72 tahun itu belum memberikan kepastian mutlak, tetapi juga tidak menutup peluang bagi Ronaldo untuk terus memperkuat Portugal.

Menurut Jesus, keputusan memanggil Ronaldo sepenuhnya akan bergantung pada kondisi fisik dan performanya di level klub. 

Selama sang megabintang masih mampu bersaing dan memberikan kontribusi bagi tim nasional, pintu Timnas Portugal tetap terbuka.

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"Selama dia masih bermain dan layak dipanggil, saya akan memilihnya. Semua tentu berdasarkan apa yang terbaik untuk tim nasional," ujar Jesus dikutip dari Reuters.

Pelatih yang dikontrak hingga Piala Dunia 2030 itu mengaku belum berbicara langsung dengan Ronaldo mengenai masa depannya bersama timnas. 

Pelatih Portugal Jorge Jesus mengungkapkan peluang Cristiano Ronaldo dipanggil kembali ke timnas. Ia tidak menutup peluang tersebut.

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