Jorge Martin Bicara soal Bersikap Kejam di MotoGP Indonesia

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akhir pekan ini hadir saat persaingan di klasemen MotoGP ngeri-ngeri sedap.

Pemimpin klasemen Jorge Martin cuma unggul dua angka saja dari peringkat kedua si petahana MotoGP Marc Marquez: 333-331.

Martin pun memproklamasikan dirinya siap membalap dengan sikap kejam di Mandalika jika memang itu harus dilakukan demi penentuan persaingan kejuaraan dunia.

"Sebenarnya bersikap kejam bukanlah gaya membalap saya, tetapi jika itu harus dilakukan, saya akan melakukan," tutur Martin seperti dipetik dari halaman Motosan.

Pembalap kelahiran Madrid yang kini berusia 28 tahun itu mengaku datang ke Indonesia dengan pola pikir yang berbeda.

Dia merasa tidak perlu membuktikan kemampuannya untuk menang, tetapi fokus mengelola risiko dan mempertahankan ambisinya menjadi Juara Dunia MotoGP 2026.

Martin menyebut tujuan atau targetnya di MotoGP Indonesia mungkin gampang ditebak publik, yakni tidak harus menang dengan segala cara, tetapi harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada.

"Saya datang ke Mandalika setelah menjalani salah satu akhir pekan terbaik tahun ini, yakni di Jepang. Saya harus menghadapi balapan di Mandalika dengan pengalaman dan kepercayaan diri bahwa saya dan motor ini kompetitif," tuturnya.