Jorge Martin Celaka, Alex Marquez Ogah Menyalip Marc Marquez

jpnn.com - VICTORIA - Sprint MotoGP Australia 2026 di Phillip Island, Sabtu (24/10) siang WIB bisa menjadi salah satu balapan yang tak terlupakan.

Di sanalah terjadi balapan sengit antara dua kandidat kuat juara dunia, yakni Marc Marquez dan Jorge Martin.

Setelah delapan lap (dari 13 lap), terjadi sembilan kali pergantian pimpinan sprint.

Alex Marquez d posisi ketiga juga memberikan teror menakutkan buat dua pembalap di depannya.

Petaka datang buat Jorge Martin. Dia kecelakaan, lalu diketahui mengalami patah tulang.

Setelah Martin out, Alex Marquez seharusnya mengancam kakaknya, Marc.

Namun, tampak dari luar lintasan (dugaan), Alex setengah hati pengin menyalip kakaknya.

Alex sempat tertinggal di awal sprint. Namun, mendadak motornya on fire dan Alex kembali ke rombongan depan.