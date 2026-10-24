Jorge Martin Dievakuasi, Marc Marquez Juara Sprint MotoGP Australia

jpnn.com - VICTORIA - Marc Marquez finis pertama pada Sprint MotoGP Australia yang mendebarkan di Phillip Island, Sabtu (24/10) siang WIB.

Dua kandidat kuat juara dunia MotoGP musim ini Jorge Martin dan Marc melakoni persaingan super. Silih berganti memimpin sprint.

"Posisi pemimpin balapan berganti sebanyak sembilan kali dalam delapan putaran pertama," ulasan di halaman Crash.

Namun, drama terjadi pada lap ke-8.

Martin kecelakaan di Tikungan 8 -sebuah tikungan ke kanan yang biasanya dilalui dengan kecepatan tinggi.

Martin terbanting, terlempar, dan berguling-guling ke area gravel dan harus dievakuasi menggunakan tandu oleh petugas.

Marc Marquez lalu terbilang nyaman memimpin di depan, dibuntuti adiknya, Alex Marquez.

Fabio Di Giannantonio finis di posisi 3 Besar.