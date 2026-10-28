Jorge Martin Jangan Buru-buru Comeback, Eks Dokter MotoGP Ungkap Risiko Besarnya

jpnn.com - MotoGP Malaysia 2026 bisa jadi datang terlalu cepat bagi Jorge Martin untuk kembali ke lintasan.

Mantan dokter MotoGP Claudio Costa memiliki pandangan berbeda soal peluang comeback pembalap Aprilia tersebut.

Menurutnya, cedera pergelangan tangan kanan yang dialami Martin membuat seri Malaysia bukan waktu ideal untuk kembali mengaspal.

Martin mengalami kecelakaan saat sprint race MotoGP Australia 2026. Insiden itu mengakibatkan tulang radius di tangan kanannya patah dan membuatnya harus melewatkan balapan utama di Australia.

Cedera Tangan Kanan Jadi Kendala Jorge Martin

Costa menilai lokasi cedera Martin menjadi faktor penting dalam menentukan waktu comeback. Menurutnya, cedera pada tangan kiri akan lebih mudah dihadapi dibandingkan cedera tangan kanan, yang berperan langsung dalam pengoperasian gas dan rem sepeda motor.

"Jika cedera itu mengenai tangan kiri, situasinya mungkin jauh lebih mudah ditangani," ucapnya.

"Dengan pendekatan medis yang biasa saya gunakan, Martin bahkan mungkin bisa kembali membalap dalam waktu singkat. Namun, cedera di tangan kanan menghadirkan persoalan berbeda karena berperan penting saat mengendalikan gas dan rem."

Costa menilai Martin tidak seharusnya memaksakan diri tampil di Malaysia hanya karena ingin segera kembali berkompetisi.