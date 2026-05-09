Jorge Martin Juara Sprint MotoGP Prancis, Marc Marquez Kecelakaan, Pincang, Motornya Berantakan

jpnn.com - LE MANS – Pembalap Aprilia Jorge Martin tampil gila pada Sprint MotoGP Prancis di Le Mans, Sabtu (9/5) malam WIB.

Start dari urutan ke-8, Martin langsung melejit secara sensasinoal, menyalip tujuh rider termasuk Fabio Quartararo, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, dan Francesco Bagnaia.

Sebelum trek lurus, Martin sudah berada paling depan meninggalkan Bezzecchi dan Pecco Bagnaia.

Martin memimpin sprint hingga finis.

Di belakangnya, Pecco menyalip Bezzecchi dan mempertahankan posisi kedua. Bezzecchi urutan ketiga.

Marc Marquez yang bersaing ketat Joan Mir, Quartararo, dan Pedro Acosta demi peringkat ke-4, mengalami kecelakaan besar.

Marc celaka di Turn 13 lap terakhir.

Juara Dunia MotoGP 2025 itu terbalik, terbanting, ban motornya terlepas dari roda, berantakan. Marc tampak pincang setelah turun dari tumpangan yang mengantar ke garasinya.