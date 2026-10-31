Jorge Martin Keluar dari MotoGP Malaysia 2026

jpnn.com - SELANGOR - Kabar tak sedap datang dari Sirkuit Sepang, Selangor, tempat MotoGP Malaysia 2026 bergulir.

Salah satu calon juara dunia musim ini, Jorge Martin, tak kuat lagi melanjutkan perjuangan di Sepang.

Setelah beragam masalah sejak free practice 1 kemarin, Martin akhirnya memutuskan out dari sisa agenda di MotoGP Malaysia.

"Aprilia mengonfirmasi bahwa Jorge Martin absen dari ajang MotoGP Malaysia," bunyi kupasan di halaman Crash.

Martin absen dari kualifikasi, sprint, dan grand prix.

Pengumuman itu keluar saat kualifikasi 1 (Q1). Saat ini akan bergulir kualifikasi utama atau kualifikasi 2 (Q2).

Seharusnya Martin mengikuti Q1 setelah pada practice kemarin berada di luar 10 Besar.

Namun, kini jelas sudah. Martin absen yang berarti peluang besar buat Marc Marquez menjauh memimpin di klasemen. (cr/jpnn)