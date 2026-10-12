Jorge Martin Kembali ke Puncak Klasemen MotoGP 2026, Ada Pesan Menarik

jpnn.com - Jorge Martin kembali memimpin klasemen MotoGP 2026 setelah finis ketiga pada balapan utama Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026).

Pembalap Aprilia itu kini mengoleksi 355 poin, unggul dua angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua.

Hasil di Mandalika menjadi modal penting bagi Martin untuk menjaga peluang meraih gelar juara dunia musim ini.

Martin mengaku puas dengan hasil tersebut. Dia juga yakin performanya akan terus meningkat seiring proses adaptasi bersama Aprilia.

"Hasil ini memberi saya kepercayaan diri untuk menghadapi seri berikutnya. Saya merasa masih bisa meningkatkan kecepatan dan semakin kompetitif dalam persaingan," ucapnya selepas balapan.

Martin Akui Pesaing Lebih Cepat

Martin tidak menampik bahwa pembalap Aprilia lainnya, yakni Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez tampil lebih cepat di sejumlah bagian lintasan Mandalika.

Keduanya finis di posisi pertama dan kedua, sementara Martin harus puas melengkapi podium.

Meski demikian, Martin berusaha memaksimalkan kemampuan sendiri untuk memangkas jarak dengan para pesaingnya.