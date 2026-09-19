Jorge Martin Kuasai Pole Position MotoGP Austria 2026, Marc Marquez Wajib Waspada

jpnn.com - Jorge Martin mengirim sinyal kuat menjelang balapan utama MotoGP Austria 2026.

Rider Aprilia Racing itu akan memulai balapan dari posisi terdepan setelah menjadi yang tercepat dalam kualifikasi di Red Bull Ring, Sabtu (19/9/2026) sore WIB.

Martin menorehkan waktu 1 menit 27,917 detik. Catatan tersebut menempatkannya di depan Marc Marquez dan Pedro Acosta yang sempat menguasai posisi teratas.

Baca Juga: Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2026 dan Pernyataan 3 Besar

Martin Balikkan Keadaan

Pole position Martin terasa spesial karena persaingan sempat dikuasai pembalap lain. Pedro Acosta bahkan sempat berada di urutan pertama dengan waktu 1 menit 28,328 detik.

Namun, Martin menemukan kecepatannya pada fase akhir Q2. Dia memangkas waktunya dan akhirnya tidak terkejar hingga sesi berakhir.

Acosta Tetap Mengancam

Acosta akan menemani Martin dan Marquez di baris terdepan setelah mengamankan posisi ketiga. Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Alex Marquez berada di baris kedua.

Sementara itu, Francesco Bagnaia harus memulai balapan dari posisi ketujuh, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Fabio Quartararo.

Hasil kualifikasi ini membuat pertarungan di Red Bull Ring semakin menarik untuk dinantikan.(del/jpnn)