Jorge Martin Kuasai Pole Position MotoGP Austria 2026, Marc Marquez Wajib Waspada
jpnn.com - Jorge Martin mengirim sinyal kuat menjelang balapan utama MotoGP Austria 2026.
Rider Aprilia Racing itu akan memulai balapan dari posisi terdepan setelah menjadi yang tercepat dalam kualifikasi di Red Bull Ring, Sabtu (19/9/2026) sore WIB.
Martin menorehkan waktu 1 menit 27,917 detik. Catatan tersebut menempatkannya di depan Marc Marquez dan Pedro Acosta yang sempat menguasai posisi teratas.
Martin Balikkan Keadaan
Pole position Martin terasa spesial karena persaingan sempat dikuasai pembalap lain. Pedro Acosta bahkan sempat berada di urutan pertama dengan waktu 1 menit 28,328 detik.
Namun, Martin menemukan kecepatannya pada fase akhir Q2. Dia memangkas waktunya dan akhirnya tidak terkejar hingga sesi berakhir.
Acosta Tetap Mengancam
Acosta akan menemani Martin dan Marquez di baris terdepan setelah mengamankan posisi ketiga. Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Alex Marquez berada di baris kedua.
Sementara itu, Francesco Bagnaia harus memulai balapan dari posisi ketujuh, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Fabio Quartararo.
Hasil kualifikasi ini membuat pertarungan di Red Bull Ring semakin menarik untuk dinantikan.(del/jpnn)
Jorge Martin mengirim sinyal kuat menjelang balapan utama MotoGP Austria 2026. Simak di sini.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2026 dan Pernyataan 3 Besar
- MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Dapat Angin Segar
- Puncaki Klasemen MotoGP 2026, Marc Marquez Ungkap Rahasia Menghadapi Tekanan
- FP1 MotoGP Austria 2026: Pedro Acosta Menyala!
- MotoGP Austria 2026: Ai Ogura Siap Comeback, Ada Target yang Dikejar
- MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Ingin Buat Jorge Martin Makin Tertekan