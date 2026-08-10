Jorge Martin Memimpin MotoGP 2026, Ternyata Ini yang Ada di Pikirannya
jpnn.com - Jorge Martin justru memilih pendekatan berbeda ketika persaingan MotoGP 2026 mulai memasuki fase penting.
Rider Aprilia Racing itu kini masih memimpin klasemen dengan koleksi 240 poin, unggul 31 angka dari Marco Bezzecchi yang duduk di posisi kedua.
Meski berada dalam posisi yang menguntungkan, Jorge Martin tidak ingin terlalu sibuk menghitung peluang menjadi juara dunia.
Martin Tak Mau Terjebak Perburuan Gelar
Pembalap asal Spanyol itu memilih menjaga fokus pada perkembangan dirinya dan performa motor.
Menurutnya, pendekatan tersebut justru membuatnya lebih mampu menikmati persaingan.
"Saya tidak terlalu memikirkan posisi saya atau siapa yang berada di belakang."
"Yang paling penting bagi saya terus berkembang dan memastikan kami berada di jalur yang tepat untuk bersaing memperebutkan gelar," ucapnya.
Martin mengakui pola pikirnya saat ini berbeda dibanding beberapa musim sebelumnya. Dahulu, dia terlalu mengejar posisi terdepan hingga membuatnya terkuras secara mental.
Jorge Martin makin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2026. Namun, sikapnya soal gelar juara dunia justru bikin penasaran.
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