Jorge Martin Merilis Peringatan Keras, Cek Klasemen MotoGP

jpnn.com - TOCHIGI - Pemimpin klasemen MotoGP 2026 Jorge Martin (Aprilia) mengeluarkan pernyataan berbau peringatan menjelang MotoGP Jepang di Motegi akhir pekan ini.

Peringatan itu tampaknya bukan cuma untuk para pesaingnya, tetapi juga untuk dirinya sendiri.

Martin menyadari seri ke-16 MotoGP yang digelar di Jepang 2-4 Oktober menjadi tahap sangat penting dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini.

Di papan klasemen Martin hanya unggul 12 poin dari petahana Marc Marquez.

"Motegi menjadi tahap yang sangat penting dalam perebutan gelar juara. Saya datang di saat yang tepat," katanya.

Dengan tujuh seri tersisa, persaingan gelar juara jauh dari sekadar pertarungan Martin vs Marc Marquez saja.

Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Raul Fernandez, dan Alex Marquez juga berpotensi merebut poin krusial.

"Saya harus bekerja dengan sangat baik dengan tim. Kami harus terus melangkah di jalur ini, menjaga konsistensi, dan tetap fokus pada tujuan kami," tuturnya.