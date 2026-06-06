Jorge Martin Mewaspadai 2 Pembalap di MotoGP Hungaria

jpnn.com - BALATON - Jorge Martin mengaku cukup puas dengan performanya selama FP1 dan Practice MotoGP Hungaria di Balaton Park, Jumat (5/6).

Martin merupakan satu dari sepuluh pembalap yang berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2) hari ini.

Setelah dua sesi pada Jumat, Martin pun melihat ada dua pembalap yang wajib diwaspadai, yakni Pedro Acosta dan Marc Marquez.

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Itu bukan lantaran Acosta dan Marquez lah yang paling kencang di sesi Jumat, tetapi Martin melihat dua pembalap tersebut memang cepat dalam urusan beradaptasi dengan lintasan dan juga kecepatan motor.

"Saya pikir Pedro dan Marc harus dijadikan pesaing utama di sini, karena mereka kencang," kata Martin.

"Saya melihat kecepatan mereka jauh lebih kuat daripada kami,” imbuhnya.

Namun, Martin bukan berati tak percaya diri dengan Kuda Besi yang dia tunggangi.

"Tentu saja, Aprilia juga tampil bagus. Itu penting, karena Balaton musim lalu bukan yang terbaik untuk semua Aprilia," ujar Martin.