Jorge Martin Mundur dari MotoGP Malaysia 2026, Marc Marquez Berpeluang Perlebar Jarak
jpnn.com - JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin secara resmi mundur dari MotoGP Malaysia 2026 yang digelar di Sirkuit Sepang. Situasi tersebut menjadi keuntungan bagi pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang saat ini tengah dalam persaingan gelar juara dunia.
Jorge Martin mundur karena tidak dalam kondisi bugar pascacedera retak tangan lantaran jatuh pada balapan sprint MotoGP Australia di Sirkuit Philip Island, Victoria, Sabtu (24/10) lalu.
“Jorge Martin (Aprilia Racing) tidak akan bisa balapan di GP Malaysia,” tulis MotoGP pada pernyataan resminya, Sabtu (31/10).
Jawara dunia MotoGP 2024 tersebut sebelumnya menjajal sesi latihan bebas 1 GP Malaysia, Sabtu, setelah menerima perawatan dalam pergelangan tangannya yang patah.
Namun, setelah beberapa putaran sang pembalap tidak dapat menahan rasa sakit yang membuatnya tidak dapat melanjutkan sesi selanjutnya.
Sehari sebelumnya, Jumat (30/10), Martin juga sempat melahap 12 putaran pada latihan bebas pertama dan mengikuti practice, yang mana dia berada di posisi ke-21.
Absennya Martin, membuat Marc Marquez kini berpeluang besar untuk memperlebar jarak poin di puncak klasemen sementara.
Marc Marquez saat ini berada di posisi pertama klasemen pembalap MotoGP 2026 sementara dengan 365 poin, hanya berbeda 10 poin dari Martin (355 poin). (antara/jpnn)
Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin secara resmi mundur dari MotoGP Malaysia 2026. Marc Marquez berpeluang memperlebar jarak di klasemen sementara.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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