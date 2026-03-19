Jorge Martin Panaskan MotoGP Brasil 2026, Modal dari Thailand Jadi Senjata

jpnn.com - Rider Aprilia Jorge Martin menunjukkan antusiasme tinggi menjelang seri kedua MotoGP 2026 yang akan digelar di Brasil.

MotoGP Brasil 2026 akan berlangsung pada 20–23 Maret mendatang.

Hasil positif yang diraih tim pada seri pembuka di Thailand menjadi bekal berharga bagi Aprilia untuk menghadapi balapan berikutnya.

Dalam balapan tersebut, Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi, sementara Martin mampu finis di posisi keempat.

Pencapaian itu membuat Martin makin percaya diri menatap balapan di Brasil, yang kembali masuk kalender MotoGP setelah absen cukup lama sejak terakhir kali digelar pada 2004

"Saya sangat antusias menghadapi lintasan baru ini. Hasil dari Thailand memberi kami fondasi yang bagus untuk dikembangkan di Brasil," ujar Martin.

Baca Juga: Cerita Emosional Saat Bos Aprilia Tak Rela Melepas Jorge Martin

Meski penuh optimisme, pembalap asal Spanyol itu menyadari bahwa balapan di trek baru tidak akan mudah.

Dia menilai adaptasi menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan tim.