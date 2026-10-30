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Jorge Martin Tak Bisa Gosok Gigi, Bagaimana Melawan Marc Marquez?

Jorge Martin Tak Bisa Gosok Gigi, Bagaimana Melawan Marc Marquez?
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Jorge Martin (kanan). Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - SELANGOR - Juara Dunia MotoGP 2024 Jorge Martin tiba di MotoGP Malaysia dengan pergelangan tangan kanan patah gara-gara kecelakaan hebat yang dialami di MotoGP Australia.

"Saya belum bisa menyikat gigi (dengan tangan kanan), saya terpaksa melakukannya dengan tangan kiri," tutur Martin seperti dipetik dari The Race.

"Hampir tidak ada yang bisa saya lakukan, tetapi mungkin saya bisa membalap," imbuhnya.

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Pihak MotoGP memberikan lampu hijau kepada Martin untuk mengikuti FP1 MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, Jumat (30/10) pagi WIB ini.

Namun, belum ada kepastian Martin bisa mengikuti sesi-sesi berikutnya.

"Saya tidak terlalu optimistis, tetapi juga tidak terlalu pesimistis, karena setelah lima hari (kecelakaan), lalu saya sudah ada di sini dan bisa membalap. Menurut saya, ini sungguh luar biasa," kata Martin.

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Penungang kuda besi Aprilia yang musim depan akan menaiki Yamaha itu belum bicara banyak soal strateginya di Malaysia, terutama untuk menyaingi Marc Marquez.

"Saya telah menjalani semua terapi yang memungkinkan agar bisa berada dalam kondisi terbaik di sini. Saya harus fokus bagaimana kekuatan saya untuk membalap," katanya.

Pihak MotoGP memberikan lampu hijau kepada Martin untuk mengikuti FP1 MotoGP Malaysia.

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