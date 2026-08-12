Jorge Martin Tak Terobsesi Gelar MotoGP 2026, Ada Target yang Lebih Penting

jpnn.com - Jorge Martin memilih bersikap santai meski saat ini sedang berada di puncak klasemen MotoGP 2026

Pembalap Aprilia Racing tersebut belum ingin terlalu jauh memikirkan peluang kembali menjadi juara dunia.

Bagi Martin, hasil setiap balapan dan perkembangan motor menjadi hal yang lebih penting untuk dikejar.

Martin Pilih Kejar Kemenangan

Martin saat ini mengoleksi 240 poin, unggul 31 angka atas Marco Bezzecchi yang duduk di posisi kedua. Konsistensinya sepanjang musim membuat pembalap asal Spanyol itu menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar.

Namun, posisi tersebut tidak membuat Martin mengubah pendekatan. Kampiun MotoGP 2024 itu memilih menikmati persaingan dengan berusaha memenangi sebanyak mungkin balapan.

"Saya sudah pernah merasakan menjadi juara dunia. Sekarang saya ingin menikmati persaingan dan kembali meraih kemenangan sebanyak mungkin," katanya.

Martin menilai perebutan posisi teratas di klasemen bukan sesuatu yang perlu terlalu dipikirkan. Fokusnya justru diarahkan pada proses meningkatkan kemampuan motor Aprilia.

"Bagi saya, berada di posisi pertama atau tidak bukanlah hal utama. Saya lebih tertarik melihat bagaimana motor ini terus berkembang dan menjadi lebih kompetitif," ujarnya.