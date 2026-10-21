Jorge Martin Ungkap Tiga Kandidat Juara MotoGP 2026
jpnn.com - Persaingan menuju gelar juara MotoGP 2026 diprediksi berlangsung ketat hingga akhir musim.
Pembalap Aprilia Jorge Martin menilai perebutan takhta kini lebih realistis mengarah kepada tiga nama, yakni dirinya, Marc Marquez, dan Marco Bezzecchi.
Martin saat ini berada di posisi teratas klasemen dengan keunggulan tipis dua poin atas Marquez.
Sementara itu, Bezzecchi terpaut 46 poin dari puncak klasemen.
Tiga Pembalap Paling Realistis Juara
Dengan lima seri tersisa dan maksimal 185 poin yang masih bisa diraih, persaingan ketiganya diperkirakan makin sengit.
MotoGP Australia 2026 akhir pekan ini pun menjadi kesempatan penting untuk memperkuat posisi masing-masing.
"Melihat hasil di Indonesia, persaingan gelar kini semakin mengerucut pada tiga pembalap teratas," ucap Martin.
Lebih lanjut, rider asal Spanyol itu juga harus menghadapi tantangan tersendiri di Phillip Island.
Perebutan gelar MotoGP 2026 makin panas! Jorge Martin menyebut tiga pembalap paling realistis juara.
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