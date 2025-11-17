Jorji Dipastikan Tak Berangkat ke Australia Open 2025, PBSI: Terlalu Berisiko

jpnn.com - Gregoria Mariska Tunjung dipastikan tidak akan ambil bagian dalam gelaran Australia Open 2025.

Keputusan itu diambil setelah tim pelatih menilai kondisi fisik Jorji -sapaan Gregoria- belum memungkinkan seusai tampil impresif hingga mencapai final Kumamoto Masters 2025.

Kondisi Fisik Belum Pulih

Pelatih tunggal putri Indonesia Imam Tohari menjelaskan bahwa Jorji mengalami kelelahan setelah melalui rangkaian laga berat di Jepang.

Menurut Imam, waktu pemulihan yang tersedia terlalu singkat untuk memaksa Jorji kembali tampil di Australia Open 2025.

"Hasil pemantauan dan penilaian, Gregoria masih memerlukan recovery lebih panjang untuk kembali turun bertanding."

"Pemulihan singkat dengan waktu yang tersisa plus perjalanan jauh dari Jepang menuju Australia beresiko pada kebugaran fisiknya," ucap Imam.

Sejumlah Pemain Indonesia Absen

Jorji bukan satu-satunya wakil Merah Puth yang mundur dari turnamen BWF Super 500 tersebut.

Sebelumnya, beberapa nama telah lebih dulu dipastikan absen, seperti Anthony Sinisuka Ginting, Mohammad Zaki Ubaidillah, pasangan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Komang Ayu Cahya, serta ganda putra Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando.