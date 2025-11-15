Jorji Tampil Maksimal di Tengah Tantangan, Final Kumamoto Masters 2025 Menant

menu
Gregoria Mariska Tunjung berhasil melangkah ke final Kumamoto Masters 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Gregoria Mariska Tunjung memastikan tiket final Kumamoto Masters 2025 setelah menaklukkan Chiu Pin Chian (Taiwan).

Berlaga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Sabtu (15/11/2025), Jorji -sapaan Gregoria- menang dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-14.

Hasil ini terasa istimewa bagi Jorji karena lawan yang dihadapi baru saja menjadi juara Korea Masters 2025, pekan lalu.

Meski begitu, peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu mengaku permainnya belum optimal.

"Saya merasa bermain kurang bersih, tapi bisa melewatinya dengan kemenangan. Sangat bersyukur," ucap Jorji.

Tahun Berat bagi Jorji

Tahun ini bukan perjalanan yang mudah bagi Gregoria Mariska Tunjung. 

Dia sempat absen selama tiga bulan akibat vertigo, sehingga perlu waktu untuk kembali ke kondisi terbaiknya.

Final di Kumamoto Masters 2025 menjadi ajang pembuktian bagi pemain kelahiran Wonogori itu.

