Jose Gomes Tak Beri Madura United Waktu Bersantai Seusai Kalah dari Persebaya
jpnn.com - Duel kontra PSM Makassar menjadi ujian berikutnya bagi Madura United FC untuk membuktikan bahwa kekalahan dari Persebaya Surabaya bukan awal keterpurukan.
Laskar Sape Kerrab kini berpacu dengan waktu untuk membenahi performa sebelum bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10/2026) sore, pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Madura United saat ini mengoleksi 13 poin setelah meraih hasil minor pada pekan ketujuh.
Poin tersebut membuat mereka memiliki raihan yang sama dengan Persib Bandung dan Bali United FC. Karena itu, laga melawan PSM menjadi momentum penting bagi tim asal Pulau Garam tersebut untuk kembali meraih hasil positif.
Manajer Madura United Umar A. Wachdin menegaskan bahwa kekalahan dari Persebaya Surabaya harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemain. Evaluasi perlu dilakukan agar kesalahan serupa tidak terulang pada pertandingan berikutnya.
"Tentu beberapa kekurangan dalam pertandingan Derbi Suramadu, kami pelajari dan kami harapkan itu bisa segera diselesaikan untuk tim ini bisa tampil lebih baik ke depan," ujar manajer asal Pamekasan tersebut.
Untuk mempercepat pembenahan, Pelatih Madura United Jose Gomes tidak ingin timnya terlalu lama larut dalam kekecewaan.
Seusai menghadapi Persebaya, Madura United langsung kembali ke Madura dan menjalani latihan pada Selasa (27/10/2026) sore di Stadion Gelora Bangkalan.
Madura United langsung bersiap menghadapi PSM Makassar setelah mengalami kekalahan dari Persebaya Surabaya. Laskar Sape Kerrab mengusung misi bangkit.
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