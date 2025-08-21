Josep Sinaga Buktikan Konsistensi Kunci Sukses Kreator TikTok

jpnn.com, JAKARTA - Menjadi kreator digital sering terlihat mudah, namun di balik konten singkat yang menghibur, terdapat perjuangan panjang.

Josep Sinaga, kreator asal Medan yang lahir pada 15 April 1987, menempuh jalan berliku sebelum meraih popularitas.

Pemilik akun TikTok @raja_multi_bintang610sng dan Instagram @josep_sinaga88, ini

Pada awal kariernya, konten yang diunggah di akun TikTok @raja_multi_bintang610sng dan Instagram @josep_sinaga88, kerap sepi penonton.

Ada masa di mana jumlah tayangan tidak sampai puluhan, sehingga sempat menimbulkan keraguan apakah jalur kreator adalah pilihan yang tepat.

Komentar negatif dari sebagian warganet juga menjadi ujian mental tersendiri. Kritik tajam hampir membuatnya menyerah, namun sia memilih menjadikannya pelajaran.

Josep kemudian mengevaluasi kontennya, mempelajari tren, dan memahami kebutuhan audiens.

Selain itu, keterbatasan teknis sempat menjadi kendala. Peralatan sederhana membuat kualitas video awal tidak maksimal.