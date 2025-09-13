Joseph/Syafiqa Rajut Asa Raih Gelar Juara di Doubles Special Championships 2025
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan asal klub Gideon Badminton Academy, Joseph Marcellino Kyta/Syafiqa Aliya mencoba mengembalikan kepercayaan diri saat tampil di Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025.
Keduanya mampu tampil apik dengan melangkah ke jauh di turnamen spesialis ganda yang digelar sejak 2009 itu setelah menang atas wakil tuan rumah, Ardiola Dionilo/Nadia Pritasari dengan skor 21-12, 12-21, 21-15.
Sejak awal baik Joseph maupun Syafiqa mencoba untuk bisa tampil baik untuk meraih gelar juara.
Dengan tekad tinggi akhirnya keduanya mampu melangkah jauh dalam turnamen yang digelar di DYSCWIBC, Serpong, Tangerang Selatan.
“Lelah sudah pasti, tapi kami harus konsisten bertanding. Tidak ada persiapan khusus. Saya hanya mencoba beristirahat untuk rekondisi fisik,” ujar Joseph.
Sejauh ini Joseph Marcellino Kyta/Syafiqa Aliya mencoba meraih gelar juara setelah tidak tampil maksimal sepanjang turnamen di 2025.
Pada turnamen terakhir di Sirnas A Yogyakarta hanya mampu melangkah hingga babak perempat final.
Menarik ditunggu pertandingan partai puncak yang mempertandingkan pasangan Joseph/Syafiqa.
Pasangan Joseph Marcellino Kyta/Syafiqa Aliya merajut asa di turnamen Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025
