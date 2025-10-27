Jourdy Pranata Bagikan Cerita Adu Jotos dengan Yayan Ruhian di Film Si Paling Aktor

menu
Kenny Austin (kanan), Beby Tsabina, Jourdy Pranata, sutradara Ody Harahap (kiri) di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jourdy Pranata berperan sebagai Gilang dalam film Si Paling Aktor.

Dalam film garapan Ody Harahap itu, dia pun melakukan adegan fighting yang cukup intens.

Jourdy Pranata mengaku dirinya melakukan workshop selama dua minggu untuk persiapan fisik hingga berlatih untuk adegan aksi.

Baca Juga:

"Ya, latihannya kami lumayan dikasih waktu yang cukup, kalau enggak salah dua mingguan lebih aku dikasih workshop dari nol sampai masuk koreo," ujar Jourdy Pranata di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

"Karena kan ada yang di mobil, itu tuh yang termasuk rumit ya, di mobil sama yang di hutan. Iya, jadi emang dua mingguan lebih kami dikasih waktu," sambungnya.

Dia tak menampik sempat mengalami memar akibat adegan fighting yang dilakoninya tersebut.

Baca Juga:

Aktor 31 tahun itu mengungkapkan, itu terjadi saat dirinya beradegan adu jotos dengan Yayan Ruhian.

"Kalau yang scene-scene fighting yang lain ya paling cuma satu, baret atau enggak keseleo kelingking. Kalau sama Kang Yayan justru sepanjang tangan ini memar," ucap Jourdy Pranata.

Aktor Jourdy Pranata membintangi film terbaru berjudul Si Paling Aktor. Di berperan sebagai Gilang.

