Joyland Festival 2025 Batal Digelar, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Joyland Festival 2025 dipastikan tidak bakal terlaksana pada tahun ini.

Pengumuman tersebut diungkapkan oleh Plainsong Live selaku promotor Joyland Festival melalui akun resmi di Instagram.

"Setelah banyak pertimbangan, kami telah membuat keputusan sulit bahwa Joyland Festival tidak akan berlangsung tahun ini sesuai rencana semula," ungkap Joyland Festival, Senin (11/8).

Adapun Joyland Festival 2025 semula dijadwalkan digelar di Jakarta pada 28 hingga 30 November 2025.

Akan tetapi, Joyland Festival tahun ini urung terlaksana lantaran pertimbangan mendalam dari pihak penyelenggara.

"Ini bukan keputusan yang mudah. Joyland sangat berarti bagi tim, komunitas, dan semua orang yang bersatu untuk mewujudkannya. Namun untuk 2025, kami telah memilih untuk mengambil langkah mundur agar tetap setia pada jati diri kami dan untuk menghargai pengalaman yang kami yakini seharusnya diberikan oleh Joyland," bebernya.

Joyland Festival 2025 memastikan bakal melakukan refund atau pengembalian tiket bagi calon penonton yang sudah membeli tiket.

Informasi seputar proses refund tiket bisa disimak langsung melalui akun media sosial Joyland Festival.