Joyland Sessions 2026 Siapkan 16 Penampil, Dari Slowdive Hingga Motorama

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Joyland Sessions 2026 akan kembali diselenggarakan di GBK City Park, Senayan, Jakarta pada 28-29 November 2026.

Memasuki edisi kedua, festival yang dipromotori oleh Plainsong Live itu tetap hadir dengan kurasi menyeluruh yang mempertemukan musik, seni, komunitas, dan beragam pengalaman.

Sebanyak 16 pengisi acara dari 7 negara di Amerika, Asia, Australia, dan Eropa dipastikan beraksi di Joyland Sessions 2026.

Slowdive (Inggris) dan Caribou (Kanada) jadi dua kutub menarik: yang satu membangun atmosfer melalui lapisan gitar shoegaze mengawang, sementara yang lain mengolah musik elektronik jadi pengalaman yang ritmis.

Selain keduanya, nama-nama seperti Ichiko Aoba (Jepang), DOMi & JD BECK (Amerika Serikat), dan Cho Co Pa Co Cho Co Quin Quin (Jepang) memperluas spektrum dengan pendekatan masing-masing, yaitu ambient, jazz, dan world music.

Deretan musisi internasional yang juga dipastikan tampil yakni Motorama (Rusia), Fazerdaze (Selandia Baru), dan Chanpan (Amerika Serikat).

Penampil dari negeri sendiri juga merepresentasikan variasi yang selalu jadi bagian dari Joyland, baik dari segi musik, daerah asal, maupun generasi.

Efek Rumah Kaca, Float, dan Mondo Gascaro menjadi perwakilan nama senior, sementara Alkateri, Sunlotus, Strange Fruit, Falaci, dan Asken membawa suara dari angkatan yang lebih baru.