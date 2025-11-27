Joyland Sessions Edisi Perdana Digelar Akhir Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Joyland Sessions akan digelar di GBK City Park, Jakarta pada akhir pekan ini tepatnya 29-30 November 2025.

Joyland Sessions merupakan program terbaru dari Plainsong Live, promotor konser terkemuka asal Jakarta yang beken lewat hajatan Joyland Festival.

Adapun Joyland Sessions merupakan versi dari Joyland Festival dalam skala yang lebih kecil akibat absennya Joyland Festival pada 2025.

Edisi perdana Joyland Sessions akan menampilkan sederet nama yang disegani dari dunia musik internasional maupun Indonesia, termasuk band nu-disco asal Paris, Perancis, L’Imperatrice, serta grup indie pop asal San Diego, Amerika Serikat, TV Girl, sebagai headliner.

Dengan tidak diadakannya Joyland Festival 2025, kehadiran Joyland Sessions diharapkan bisa membantu meringankan kesedihan publik melalui acara yang serupa dari segi semangat walau berbeda dalam hal pelaksanaan.

"Joyland Sessions itu tidak sama dengan Joyland Festival. Skalanya sangat berbeda dan takkan adil untuk memperlakukannya sebagai program yang sama. Itulah sebab kami mengembalikan uang pembeli tiket Joyland Festival,” ungkap Ferry Dermawan, Program Director Plainsong Live.

"Joyland Sessions adalah hal baru yang kami gagas usai proses pengembalian uang, supaya tahun ini tak berlalu tanpa berbagi serpihan Joyland denganmu," sambungnya.

Dalam edisi perdana, Joyland Sessions siap menciptakan kenangan bersama para musisi hebat yang akan tampil dalam dua hari.