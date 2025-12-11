Joyland Sessions: Semangat Tetap Besar di Ruang Lebih Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Joyland Sessions tetap memberikan semangat magis meski diselenggarakan dengan skala lebih kecil, di Taman Kota GBK, Jakarta pada pada 29-30 November 2025.

Waktu menunjukkan pukul 23:25 WIB pada Minggu (30/11) malam saat TV Girl menutup penampilan puncak di Joyland Sessions dengan kombinasi Lovers Rock dan It Evaporates.

Akan tetapi, sejak sehari sebelumnya, rasanya perhelatan Plainsong Live tersebut berjalan dengan sukses berdasarkan suasana di lokasi yang dipadati total 11.934 hadirin dalam dua hari maupun reaksi di media sosial.

Walau Joyland Sessions diselenggarakan dengan skala lebih kecil, semangat magis yang dirasakan tidak kalah dibandingkan Joyland Festival yang lebih besar di tahun-tahun sebelumnya.

Semalam sebelum TV Girl disambut nyanyian kencang penggemar berbagai usia sepanjang penampilan, L’Impératrice memukau penonton dengan pertunjukan rapi yang memadukan koreografi.

Lagu Aerodynamic milik Daft Punk lengkap dengan tapping gitar, dan serangkaian lagu hit multi-bahasa milik sekstet disco pop asal Perancis tersebut termasuk Agitations tropicales, Danza Marilu, dan Chrysalis.

Baca Juga: Ali Bicara Joyland Sessions Hingga Tur Luar Negeri

Selain kedua bintang utama, Joyland Sessions juga menawarkan sederet penampil istimewa, termasuk The Pains of Being Pure at Heart yang kembali aktif untuk merayakan ulang tahun ke-15 album perdana grup indie pop asal Amerika Serikat tersebut dengan membawakannya secara utuh.

Selanjutnya grup folk rock veteran asal A.S., Bright Eyes, yang mempersembahkan musikalitas berkualitas tinggi sembari tukar-menukar instrumen untuk mengiringi vokalis Conor Oberst yang turun ke barikade penonton sambil menyanyikan lagu-lagu klasik First Day of My Life and Four Winds di samping materi baru Shell Games dan One for You, One for Me.