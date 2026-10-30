JPMorgan Masuk Daftar Pemegang Saham Emiten Gabriel Rey

jpnn.com, JAKARTA - JPMorgan Chase Bank N.A. Singapore Branch tercatat memiliki 21,75 juta saham PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) atau setara dengan 5 persen dari total saham perseroan.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip pada Kamis (29/10/2026), nilai kepemilikan tersebut diperkirakan mencapai Rp131 miliar dengan mengacu pada harga saham Rp6.025 per lembar.

Kepemilikan JPMorgan Chase Bank tersebut tercatat di tengah perubahan komposisi pemegang saham TRUK yang turut melibatkan Gabriel Rey dan Andry Hakim.

Perkembangan kepemilikan saham itu juga menjadi perhatian pasar seiring kenaikan harga saham perseroan dalam beberapa bulan terakhir.

Pada September 2026, saham TRUK masih diperdagangkan di kisaran Rp1.715. Harganya kemudian meningkat hingga mencapai Rp6.025 pada penutupan perdagangan 21 Oktober 2026.

Dalam periode tiga bulan terakhir, saham TRUK tercatat melonjak sebesar 1.341 persen. Meski demikian, perdagangan saham perseroan saat ini tengah dihentikan sementara atau disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Gabriel Rey tercatat terlibat dalam kepemilikan TRUK melalui PT Pukul Rata Kanan. Sementara itu, Andry Hakim masuk melalui PT Hakimson Growth Capital.

Kedua perusahaan tersebut diketahui merupakan entitas yang tidak memiliki hubungan afiliasi.